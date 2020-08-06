В Орле в День города росгвардейцы задержали орловца, пытавшегося украсть из магазина товары В одном из супермаркетов на улице Октябрьской был задержан 29-летний житель Орла.





Прибыв по вызову, росгвардейцы выяснили, что мужчина не собирался оплачивать ряд косметических и прочих непродовольственных товаров, оказавшихся в его сумке. Как оказалось, правонарушитель периодически посещал магазины, не прибегая к оплате «покупок». На счету орловца неоднократные привлечения к уголовной и административной ответственности.

Наряд Росгвардии для дальнейшего разбирательства передал задержанного гражданина сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



