Полиция разыскивает очевидцев ДТП

31 июля около 21:20 на Наугорском шоссе в городе Орле был сбит пешеход.

Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по Наугорскому шоссе со стороны ул. Скворцова в направлении ул. Цветаева и в районе дома № 27 произошел наезд на пешехода 2005 г.р., который пересекал проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.

Просьба всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 89102061996. Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.