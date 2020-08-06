Внимание! Розыск очевидцев ДТП 5 августа в 19 часов 45 минут в районе дома №47 по ул.Городской в Орле произошло столкновение автомобилей Мерседес и Форд.





Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



