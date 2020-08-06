Сегодня – День Кромского района Орловщина отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.





В 1943 году на Орловщине началась операция, переломившая ход войны. По мере наступления наших войск освобождались населенные пункты области и сейчас, практически день за днем можно проследить основные этапы битвы. Накануне, 5 августа, отметили день освобождения Орла.



Сегодня значимую дату отмечают в Кромском районе. Туда отправился губернатор области Андрей Клычков. Глава региона уже провел онлайн-совещание со всеми главами муниципалитетов области, принял участие в церемонии открытия памятного знака «Населенный пункт воинской доблести» и почтил память солдат, павших в боях с фашистскими захватчиками.



В планах – посещение местного молокоперерабатывающего завода, где недавно завершилась модернизация производства, а также ознакомление с ходом уборочной кампании.





Антон Киселёв

6 августа 2020 года



