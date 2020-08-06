В Глазуновском районе сирота получила квартиру благодаря прокуратуре

|
|
|
В Глазуновском районе сирота получила квартиру благодаря прокуратуреПрокуратура Глазуновского района провела проверку соблюдения жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что местная жительница, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без родительского попечения, в 2015 году поставлена на учет лиц, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения. Однако в нарушение действующего законодательства по достижении 18-летнего возраста жилье ей предоставлено не было.
В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района обратился в суд с иском к администрации Глазуновского района о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Решение суда исполнено, сироте предоставлена благоустроенная квартира, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.
Орловское Информбюро
6 августа 2020 года