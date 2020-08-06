В Глазуновском районе сирота получила квартиру благодаря прокуратуре Прокуратура Глазуновского района провела проверку соблюдения жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





Установлено, что местная жительница, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без родительского попечения, в 2015 году поставлена на учет лиц, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения. Однако в нарушение действующего законодательства по достижении 18-летнего возраста жилье ей предоставлено не было.



В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района обратился в суд с иском к администрации Глазуновского района о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения.



Суд удовлетворил требования прокурора.



Решение суда исполнено, сироте предоставлена благоустроенная квартира, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



