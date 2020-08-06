Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На 36 человек больше заболевших, на 66 - выздоровевших. Так в регионе изменилась статистика по коронавирусу за последние сутки.



- Цветы к монументу - в память о подвиге. Сегодня Кромской район отмечает 77 лет со дня освобождения от фашистских захватчиков.



- В Орле продолжается акция «Дорога в школу». Желающие могут присоединиться.



- Дважды - в лидерах. Орловец Леонид Панфилов выиграл награды на этапах кольцевых гонок в Смоленске и Санкт-Петербурге. Впереди - Казань.



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Вести-Орёл

6 августа 2020 года



