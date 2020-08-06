Орловцев научат финансовой грамотности В ближайшее время будет разработана трехлетняя региональная программа. Обучение будет проходить в специально созданном центре финансовой грамотности, который предполагают открыть на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.





Как сообщает информационный портал Орловской области, для граждан – от школьников до пенсионеров – будут созданы все условия, чтобы они могли учиться разбираться в финансовых вопросах: со знанием дела распоряжаться личными средствами, пользоваться продуктами банков и страховых компаний, внимательно читать договоры финансовых организаций и видеть в них главное, не поддаваться на уловки мошенников.



Реализацию проекта обсудили сегодня губернатор Андрей Клычков и управляющий Отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



