До конца года появится «Карта жителя Орловской области» Инициатором проекта является Отделение Банка России по Орловской области.





Суть проекта в том, что карта «Мир» будет дополнена нефинансовыми сервисами. В регионе появится совершенно новый инструмент, созданный специально для орловцев. И сделано это будет до конца текущего года, сообщает информационный портал Орловской области.

На первых порах пользоваться Картой смогут льготные категории граждан. На Карту будут зачисляться социальные выплаты, и при этом у нее будут функции транспортной карты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. В дальнейшем Карта жителя Орловской области станет удобным сервисом для всех жителей региона.



Реализацию проекта обсудили сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков и управляющий региональным Отделением Банка России Роман Никольский. Речь шла о том, как будет проводиться информирование граждан о новом инструменте: люди должны четко понимать, что за продукт им предлагают, и чем он может быть им полезен.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



