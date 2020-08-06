В Орле будут судить местного жителя, обвиняемого в передаче взятки сотруднику полиции Уголовное дело расследовалось с 2015 года. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.





Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, 26-летний орловец обвиняется в покушение на посредничество во взяточничестве. В марте 2015 года он взялся содействовать жителю Москвы, сын которого подозревался в приобретении наркотических средств. Чтобы исключить предъявленное обвинение, орловец передал взятку в размере 500 тысяч рублей следователю следственного отделения линейного отдела МВД РФ на станции Орел.



Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области.



В ходе предварительного следствия обвиняемый незаконно покинул Орловскую область. Как выяснилось впоследствии, он длительное время скрывался на Северном Кавказе. Уголовное дело было приостановлено.



Однако в июне 2020 года местонахождение обвиняемого было установлено.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Бывшая следователь следственного отделения линейного отдела МВД РФ на станции Орел в 2017 году осуждена за покушение на получение взятки крупном размере.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



