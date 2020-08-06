Четверо орловцев поплатились за организацию азартных игр Они организовали игорный клуб в Железнодорожном районе Орла.





Следствием и судом установлено, что с мая 2018 по март 2020 года осужденные, действуя организованной преступной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе города Орла.



Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.



В ходе расследования осужденные сознались в содеянном и дали признательные показания.



Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 до 2,6 года лишения свободы условно, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



