В Орле проверяли соблюдение масочного режима «Улыбайтесь, вас фотографируют!». И если снимок не понравится административно-технической комиссии - выпишут штраф. Сегодня представители мэрии совместно с полицией провели рейды в торговых и развлекательных центрах Орла.





В поле зрения проверяющих - магазины. Во время рейда посетителей без масок просто предупреждали, хотя могли и наказать. Но таких, уверены контролеры, и не было бы, поступай персонал магазинов так, как предписано. Но у некоторых работников торговой сферы свои представления о санитарно-эпидемических нормах. Одни заявляли, что используют маску при общении с посетителями, а в отсутствии таковых позволяют себе маску снять. Это нарушение - заявляют сотрудники АТК. У других - маска закрывала только рот. Что тоже идет в разрез с санитарными нормами, предписанными Роспотребнадзором.



Как отметили проверяющие, многие орловцы преждевременно распрощались с пандемией. Что чревато не только для здоровья, но и для кошелька.



Ольга Проценко, начальник отдела административно-технического контроля администрации г. Орла: «Убедительная просьба всех продавцов, всех посетителей соблюдать масочный режим и носить маску надлежащим образом. Мера воздействия – предупреждение или штраф от 1000 до 30000 рублей».

В ходе проверок за день в областном центре было составлено 22 административных протокола. Решение по каждому из них предстоит принять суду.





Иван Суверин

6 августа 2020 года



