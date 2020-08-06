В Орле появилась мемориальная плита в честь сотрудников прокуратуры, погибших в годы Великой Отечественной войны На плите высечено 54 имени.





В Орле увековечили имена сотрудников прокуратуры, проявивших мужество и доблесть на полях сражений. На открытие памятной мемориальной плиты присутствовали родные и близкие ветеранов. Подвиг защитников Отечества не забыт - отметил во время церемонии открытия прокурор региона.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Убежден, что мемориальная плита с именами наших коллег, как связующая нить, будет местом всеобщей гордости, преклонения перед великим подвигом этих людей. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит сразу же после дня освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков».





Всеволод Трифонов

6 августа 2020 года



