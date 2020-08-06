В поселке Кромы открыли памятный знак «Населённый пункт воинской доблести» Стела установлена на центральной аллее площади Освобождения.





Сегодня состоялось торжественное открытие памятного знака «Населённый пункт воинской доблести». Мероприятие приурочено к 77-й годовщине освобождения Кромского района от немецко-фашистских захватчиков. Решение о присвоении населённому пункту столь высокого звания было принято депутатами Орловского областного Совета в июне 2019 года.

Кромы были захвачены немецкими войсками 2 октября 1941 года. Летом 1943 года в районе Орла и Кром осуществлялась знаменитая наступательная операция «Кутузов», в результате которой 6 августа 1943 года Кромы были освобождены советскими войсками. На территории Кромского района находится 30 воинских захоронений, в поселке Кромы расположен сквер Победы, где установлен памятник на братской могиле советских воинов и бюсты Героям Советского Союза, сообщает пресс-служба Орловского облсовета





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



