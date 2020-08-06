четверг 6.08.2020 19:56:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В поселке Кромы открыли памятный знак «Населённый пункт воинской доблести»

Стела установлена на центральной аллее площади Освобождения.


Сегодня состоялось торжественное открытие памятного знака «Населённый пункт воинской доблести». Мероприятие приурочено к 77-й годовщине освобождения Кромского района от немецко-фашистских захватчиков.
 
Решение о присвоении населённому пункту столь высокого звания было принято депутатами Орловского областного Совета в июне 2019 года.

 
Кромы были захвачены немецкими войсками 2 октября 1941 года. Летом 1943 года в районе Орла и Кром осуществлялась знаменитая наступательная операция «Кутузов», в результате которой 6 августа 1943 года Кромы были освобождены советскими войсками.
 
На территории Кромского района находится 30 воинских захоронений, в поселке Кромы расположен сквер Победы, где установлен памятник на братской могиле советских воинов и бюсты Героям Советского Союза, сообщает пресс-служба Орловского облсовета.



Орловское Информбюро
6 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.