В Орловской области усилят контроль за соблюдением масочного режима Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Проконтролируют соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий на рынках, ярмарках, в торговых центрах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных услуг, банковских услуг, транспортных услуг по перевозке пассажиров с целью предотвращения массового распространения новой коронавирусной инфекции. Проверяющие будут обращать особое внимание на соблюдение норм социального дистанцирования и масочного режима.



Как подчеркнул губернатор области Андрей Клычков, в отношении тех, кто не выполняет требования санитарно-эпидемиологической безопасности, будут приняты жесткие меры в соответствии с законодательством.



Андрей Клычков: «Сегодня, несмотря на стабильную ситуацию в регионе, у нас ежедневно выявляется около 30 заболевших коронавирусом. Существует риск роста заболеваемости. Этого нельзя допустить».

Решение о снятии ограничительных мероприятий и поэтапном возобновлении деятельности предприятий и организаций будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



