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День Кромского района: жители умеют и работать, и праздновать

На Орловщине продолжается череда праздничных мероприятий, приуроченных к 77 годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Сегодня день района отмечают Кромы. В райцентре открывали памятный знак «Населённый пункт воинской доблести», а на полях полным ходом шла уборочная кампания.


Несмотря на праздник, в полях Кромского района кипит работ. Уборочная кампания – «на экваторе». Комбайнерам удаётся намолотить и под сотню центнеров с гектара. 30-40 лет назад за такие достижения дали бы Героя труда. Свой вклад в урожай внёс и глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловщина меня сразу посадила за комбайн - я даже получил права, чтобы можно было им управлять. Всегда приятно, особенно когда такой урожай, проехать, посмотреть, как идёт уборочная. Своими руками - теперь могу сказать - 4 тонны я собрал».

Как отметил зампред правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков, на поле, где работал губернатор, урожайность озимой пшеницы составляет от 70 до 80 центнеров с гектара. Да и в целом по региону урожай на 6 центнеров выше урожая прошлого года.

Ко Дню района успехами порадовали и кромские предприятия. На местном молокозаводе недавно завершилась модернизация. Переоборудование позволило увеличить объёмы производства за полгода до полутора тысяч тонн молока, 72 тонн сливочного масла и 440 тонн сыра. Но главным подарком к празднику стала стела «Населённый пункт воинской доблести». Это звание Кромской район получил ещё в 2019 году.

Установка стелы и отремонтированная прилегающая территория стали лишь первым этапом благоустройства. В конечном итоге это будет современная тематическая общественная территория с сухим фонтаном. По словам главы района Ивана Митина, потратят на благоустройство 8 миллионов 700 тысяч рублей. Но эти планы уже будут реализованы во второй половине 2020 года. И станут, скорее, новогодним подарком кромчанам.


Антон Киселёв
6 августа 2020 года
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