На Орловщине завершается дополнительный период сдачи ЕГЭ

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На Орловщине завершается дополнительный период сдачи ЕГЭСегодня выпускники сдают экзамен по иностранным языкам - письменно, физике, химии и профильной математике.
Как сообщили в региональном центре оценки качества образования, на экзамен по английскому и французскому языкам зарегистрированы по одному человеку, физику будут сдавать три участника (двое из них – выпускники прошлых лет), химию и математику профильного уровня – один человек. 8 августа - резервный день по всем учебным предметам.
Надежда Невматулина
7 августа 2020 года