На Орловщине завершается дополнительный период сдачи ЕГЭ Сегодня выпускники сдают экзамен по иностранным языкам - письменно, физике, химии и профильной математике.





Как сообщили в региональном центре оценки качества образования, на экзамен по английскому и французскому языкам зарегистрированы по одному человеку, физику будут сдавать три участника (двое из них – выпускники прошлых лет), химию и математику профильного уровня – один человек. 8 августа - резервный день по всем учебным предметам.





Надежда Невматулина

7 августа 2020 года



