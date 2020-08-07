В Орле начинаются «Книжные сезоны» Наш город присоединился к Всероссийской акции.





Всероссийская акция «Книжные сезоны» проходит на площадках книжных магазинов нашей страны. Участие принимают 23 издательства, 30 популярных авторов в более чем 200 городах России. Специально для акции издатели отобрали топовые книги для детей и родителей. Читателям о них расскажут сами авторы в рамках онлайн-марафона эксклюзивно на видеоплатформе. Подробная информация об акции, в частности, программа мероприятий размещена на официальном сайте Российского книжного союза.





Надежда Невматулина

7 августа 2020 года



