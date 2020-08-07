В Орловской области открывается сезон охоты на диких уток и другую пернатую дичь Началась также и операция «Браконьер».





С 8 августа начинается охота на болотно-луговую, степную, полевую и водоплавающую птицу, а также на серую куропатку. С 15 августа можно охотиться на вальдшнепа. Вместе с тем началась и операция «Браконьер». Региональное управление эконадзора напоминает, что возможен отстрел только определенных видов птиц, и только при наличии разрешения на него. Нарушителей правил охоты ждут штрафные санкции.





Надежда Невматулина

7 августа 2020 года



