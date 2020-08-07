Сегодня в Орел прибывает делегация легкоатлетического сверхмарафона «Дорога Памяти» 45 участников из 11 регионов России стартовали в Москве 2 августа.





Орел станет девятым по счету населенным пунктом в маршруте участников сверхмарафона «Дорога Памяти». Всего же со 2 по 16 августа участники пробега остановятся в 21 городе и поселке с целью рассказать о важности исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.





Анастасия Дорохова

7 августа 2020 года



