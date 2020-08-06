Орловским детям все-таки удастся отдохнуть в лагере Сегодня было принято решение об открытии оздоровительных смен в Детском санатории «Орловчанка» и Детском оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный».





6 августа на заседании регионального оперштаба принято решение провести с 8 августа оздоровительную смену продолжительностью 21 день для 200 детей на базе Детского санатория «Орловчанка». 15 августа откроется оздоровительная смена продолжительностью 14 дней для 120 детей на базе Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юбилейный».



Андрей Клычков: «Смены будут организованы с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы не допустить новых очагов заражения COVID-19».

По информации руководителя департамента образования Орловской области Татьяны Крымовой, для этих оздоровительных организаций приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, средства для обеззараживания, средства индивидуальной защиты.



Сотрудники Детского санатория «Орловчанка» уже прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Со всеми сотрудниками оздоровительных учреждений решен вопрос о безвыездной работе в течение смен. Дети также будут находиться в указанных учреждениях безвыездно. Запрещено посещение их родителями.



Кроме того, на региональном оперативном штабе принято решение возобновить с 10 августа оказание плановой стационарной медицинской помощи населению с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.



С 17 августа полностью возобновят работу дошкольные образовательные организации.



С 1 сентября планируется начать учебный процесс, сообщает информационный портал Орловской области.





Оксана Гранн

6 августа 2020 года



