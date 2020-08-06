Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Снимок на память по цене от тысячи до трех. АИК проверила, соблюдают ли в торговых точках Орла масочный режим.



- Перед новым учебным годом орловские школьники - отдохнут в оздоровительных лагерях. О том, какие еще ограничения снимут, а какие ужесточат - говорили сегодня на заседании оперативного регионального штаба.



- Кромской район - населенный пункт воинской доблести. Сегодня там открыли памятный знак - в день 77-летия освобождения от фашистских захватчиков.



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Вести-Орёл

6 августа 2020 года



