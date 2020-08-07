В Орловской области пожарную машину установили на пьедестал

Надёжный помощник пожарных стал памятником в посёлке Змиёвка Свердловского района. Его установили около 32-й пожарно-спасательной части.

Постамент украсил пожарный автомобиль на базе АЦ-40(130)-63Б. Монумент установлен как дань уважения и памяти пожарным, спасающим жизни и защищающим людей от огненной стихии.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Орловской области, это не просто памятник пожарным, но и чудесная возможность рассказать историю развития пожарного дела на Орловщине, о людях которые стояли у истоков пожарной охраны, о пожарных добровольцах и, конечно, напомнить главные правила безопасности.

Сейчас в Орловской области существует несколько памятных мест: улица «Героев пожарных» в Советском районе г. Орла, там же размещена памятная доска, около 1-й пожарно-спасательной части находится выставка раритетной техники и открыт памятник «Пожарным и спасателям Орловщины» по оригинальной идее орловского скульптора. К ним по праву присоединяется и памятник свердловских пожарных.

Красующийся на постаменте пожарный автомобиль – верный и боевой друг пожарных. Ветеран пожарного дела был выпущен в 1985 году, стоял на дежурстве на территории Мценского района. Автомобиль предназначался для доставки к месту происшествия личного состава, тушения пожаров. По мнению «реставраторов», которыми выступили сотрудники МЧС России, и сейчас сможет смело встать на боевое дежурство, автомобиль на ходу. Очень надежный, простой и эффективный пожарный автомобиль.

Работники 32-й ПСЧ Свердловского района приложили немало сил, чтобы привести в порядок этот памятник. Пожарный автомобиль решили увековечить как символ подвига борцов с огнем. Это место и сам памятник уже полюбился местным жителям, особенно детям, и они с удовольствием исследуют ярко-красный автомобиль, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.