«Ниссан» перевернулся после столкновения с «Газелью» ДТП произошло в Орле утром 6 августа.





Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», следовал по Новосильскому шоссе и в районе д.16 А выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который следовал впереди попутно и поворачивал налево.

В результате произошло опрокидывание «Нисана». Автомобиль вылетел с дороги в посадку.



За медицинской помощью водитель «Нисана» обратился в 16:33.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



