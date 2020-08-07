На поле под Орлом не разъехались КАМАЗы ДТП произошло утром 6 августа.





На грунтовой дороге между селом Покровское и деревней Протасово произошло столкновение двух транспортных средств КАМАЗ с прицепами.



В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в Краснозоренскую ЦРБ. Один из водителей госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



