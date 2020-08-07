Коронавирус: в Орловской области 37 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5885 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 6 августа выявлено 37 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1230. Выздоровели – 4562. Умерло - 93.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



