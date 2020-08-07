Жительница Орла стала жертвой дистанционного мошенничества Она лишилась 180 тысяч рублей.





Накануне в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой злоумышленников. Мошеннические действия в отношении неебыли совершены в промежуток времени с 10 часов утра до 14 часов дня. Неизвестные, под предлогом заблокирования банковской карты, завладели 180 тысячами рублей, принадлежавшими женщине.



Как рассказала женщина, ей позвонили неизвестные с незнакомого номера телефона и сообщили о блокировке банковской карты. При этом злоумышленники убедили женщину, что для того, чтобы мошенники не могли завладеть ее деньгами, сбережения необходимо перевести на другой счет. Следуя инструкциям звонившего, орловчанка пошла к банкомату и сняла 180 тысяч рублей. Затем она отправилась к другому устройству и осуществила 12 переводов на четыре номера телефона, названных ей злоумышленником. Женщина осознала, что ее обманули, только придя домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



В подобных случаях сотрудники полиции рекомендуют гражданам помнить следующее:

- если Вам звонят неизвестные и сообщают о блокировке банковской карты или подозрительных движениях денежных средств - немедленно прекратите разговор;

- обратитесь в ближайшее отделение банка, либо перезвоните в организацию по официальному номеру контактного центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты);

- если Вас все же «втянули» в разговор – не выполняйте никаких действий, не посоветовавшись с родственниками или настоящими работниками банка, сотрудниками полиции.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



