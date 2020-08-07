В Орле обокрали аптеку Полицейские установили местного жителя, совершившего кражу. Возбуждено уголовное дело.



Сотрудники УМВД России по г. Орлу раскрыли кражу товаров из аптеки – специализированных подушек и очков общей стоимостью порядка 16 тысяч рублей. Хищение было совершено свободным доступом с витрины.Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался 33-летний орловец. Мужчина воспользовался моментом и незаметно забрал с витрины товары. В дальнейшем он их сбыл.



В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям на территории города Орла, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



