«Банальное хищение денежных средств» - Малкин определил причины недостроя на Орловщине Проблемами орловских обманутых дольщиков займётся новая межведомственная рабочая группа. В неё войдут члены областного правительства, силовики и представители инициативных групп самих дольщиков.



Сегодня состоялась встреча губернатора области Андрей Клычкова и прокурора Владислава Малкина. Сейчас в отношении нерадивых застройщиков расследуются 10 уголовных дел. Фактически в регионе 23 проблемных объекта, где затронуты интересы 1232 человек. Под особый контроль будут взяты недострои с низкой инвестиционной привлекательностью. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Анализ причин, по которым эти объекты стали проблемными, а дольщики обманутыми, - в большинстве случаев за этим стоит банальное хищение денежных средств, вывод в теневые активы, вывод на нецелевое использование денежных средств». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я с большим удовольствием поддержу инициативу по созданию межведомственной рабочей группы под нашим с вами руководством, чтобы мы раз в месяц подводили итоги выполнения дорожных карт как с застройщиками, так и с органами власти, правоохранительным блоком. Думаю, это пойдёт на благо региону, всем жителям, кто оказался в такой ситуации».





Антон Киселёв

7 августа 2020 года



