В Ливенском районе идет ремонт домов культуры Работы финансирует министерство культуры.





Ремонт домов культуры на Орловщине осуществляется в рамках проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины». Партийный проект действует уже не первый год. Только в этом году в проект вошли 9 муниципальных образований и 16 домов культуры. Федеральный бюджет выделил 16,5 миллионов рублей, областной - миллион.



В Ливенском районе самая большая сеть домов культуры в регионе. Их - 32. Некоторые дома культуры уже отремонтированы, в других работа идет сейчас.



А чтобы сохранить культурное наследие, вступит в действие программа «Земский работник культуры», старт назначен на следующий год.



По предварительной информации единовременная выплата молодому специалисту, который приедет работать на село или в любой населенный пункт, где численность жителей не превышает 50 тысяч человек, будет составлять порядка миллиона рублей.



Если брать в пример аналогичную программу «Земский доктор», которая пользуется популярностью, то уже в скором будущем в малые города нашей страны можно привлечь более 9 тысяч специалистов.





Всеволод Трифонов

7 августа 2020 года



