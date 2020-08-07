Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- С воинскими почестями и по православным традициям. Сегодня в Новосильском районе перезахоронили солдат, павших во время Великой Отечественной войны.



- С начала пандемии в регионе заболело 5885 орловцев. 37 человек из них - за последние сутки. Данные опубликовал федеральный оперативный штаб.



- От покупки оборудования до ремонта крыши: в регионе преображаются дома культуры в рамках проекта «Культура малой Родины».



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Вести-Орёл

7 августа 2020 года



