Главный по телевизорам: начальника Ливенской РТПС наградил президент Алексея Красавкина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.





Указом Президента РФ от 3 августа 2020 года № 493 Алексей Красавкин – начальник (радиотелевизионной передающей станции) РТПС Ливны награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания.



Подробнее в сюжете наших ливенских коллег.





ТК «Принт ТВ»

7 августа 2020 года



