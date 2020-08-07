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Орловщина. Коронавирус

Карта распространения коронавирусной инфекции в регионе.


На сегодня в Орловской области выявлено 37 новых случаев заболевания COVID-19. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 7 августа в регионе зарегистрированы 5885 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1230 человек, выздоровели 4562 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2854 жителей Орла, 687 – в Орловском районе, 592 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 187 – в Ливнах, 155 – в Болховском районе, 127 – в Новодеревеньковском районе, 127 – в Дмитровском районе, 125 – в Урицком районе, 92 – в Хотынецком районе, 88 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 77 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 72 – в Верховском районе, 67 − в Покровском районе, 62 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 50 – Залегощенском районе, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро
7 августа 2020 года
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