В Орле выявляют нетрезвых водителей Инспекторы орловской Госавтоинспекции регулярно проводят рейды.





Рейдовые мероприятия экипажи дорожной полиции проводили как на самых оживленных маршрутах города, так и на второстепенных дорогах, которые нетрезвые водители часто выбирают в качестве обходного пути.



В ежедневных рейдовых мероприятиях инспекторами ГИБДД за 7 месяцев текущего года выявлено 802 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Более 400 водителей отказались от прохождения освидетельствования.



Административная ответственность, которая грозит водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Если же водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения повторно, это уже уголовная ответственность.





Иван Суверин

7 августа 2020 года



