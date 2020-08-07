Сегодня в Новосильском районе прошла церемония захоронения останков солдат Красной армии Их обнаружили добровольцы общественной организации «Отечество», принявшие участие в акции «Вахта Памяти».





Во время раскопок были обнаружены останки 103 солдат. Орловской земле было предано - 102 бойца. Еще одного - уроженца Ставропольского края - захоронят на родине.



Также удалось узнать личности еще двух воинов - благодаря медалям и номерным знакам, которые хорошо сохранились даже спустя столько лет.





Мария Семак

7 августа 2020 года



