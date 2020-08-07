Андрей Клычков рассказал о модернизации стадиона в Ливнах Как сообщил губернатор в своих сетевых аккаунтах, проект – на завершающем этапе.





Андрей Клычков: «Здоровье населения, здоровый образ жизни, прежде всего, молодежи – важнейший приоритет региональной политики. Развитию спорта мы уделяем особое внимание. Стараемся максимально поддержать все спортивные инициативы жителей, «подтянуть» спортивную инфраструктуру – и на селе, и в городах.

Сегодня хочу поделиться информацией о ливенском спортивном проекте. Как вы помните, в прошлом году в Ливнах мы открыли универсальную спортивную площадку «Чемпион». Общая стоимость работ составила более 7,3 млн. рублей. В этом году начали модернизацию стадиона на улице Капитана Филиппова.



Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», который в свою очередь является составной частью национального проекта «Демография». На эти цели выделено почти 40,5 млн. рублей. Проект – на завершающем этапе: осуществлен монтаж футбольного поля с искусственным покрытием 105 х72 м., ведётся подготовка к укладке беговых дорожек на 400 м. и вспомогательных зон».



















Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



