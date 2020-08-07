Орловские школьники блеснули своим интеллектом Два юных орловца вошли в число победителей всероссийских интеллектуальных состязаний в рамках проекта «ПатриУм».





Победителями интеллектуальных состязаний стали более 200 талантливых школьников из разных регионов России. Среди них и наши орловцы: учащийся школы № 12 г. Орла Ярослав Воропаев стал победителем конкурса «Небо из окна моей комнаты», а Даниил Каменский из школы № 3 г. Орла стал победителем конкурса «Слово памяти», сообщает информационный портал Орловской области.



Победители получили приглашение на трехдневную онлайн школу «ПатриУм», которая состоится 26-28 сентября 2020 года.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



