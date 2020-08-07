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Еще одна орловчанка отдала деньги мошенникам

27-летняя женщина лишилась 267 тысяч рублей. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.


Женщина рассказала полиции, что на ее телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, и сообщили, что ее счет заблокирован. Для разблокировки женщина назвала запрошенные звонившим данные и пароли доступа к банковскому счету. После этого произошло списание ее сбережений – 267 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего.

На днях жертвой мошенников стала 62-летняя пенсионерка. Неизвестные, под предлогом заблокирования банковской карты, завладели 180 тысячами рублей, принадлежавшими женщине.


Орловское Информбюро
7 августа 2020 года
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