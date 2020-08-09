Юные орловцы выбирали чемпиона двора Всероссийскую акцию провела в Орле «Молодежка ОНФ».





Вел акцию чемпион России по легкой атлетике Евгений Харин. Его спортивный путь начинался с занятий во дворах с активистами. А потом юный Женя Харин быстрее всех пробежал школьный кросс, затем и Чемпионат России выиграл.



Всероссийская акция «Чемпион Двора» было приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается в первую субботу августа. Участниками акции стали здоровые и спортивные. В плане соревнований - разминка, спортивные станции и общая эстафета.



И пока юные орловцы проводят лето на спортивных площадках, есть надежда, что у нас будет здоровая страна.





Анастасия Дорохова

9 августа 2020 года



