Орловщина. Профессия - врач: Инесса Гагина

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Что изменилось в вашей жизни с приходом COVID-19?

- В жизни не только моей, но и всего коллектива изменилось очень многое. Потому что для нас, больницы скорой помощи, инфекционное заболевание - новая стезя нашей деятельности. Ранее, даже если и выявлялись у нас пациенты с инфекционной сопутствующей патологией, мы всегда привлекали инфекционистов. В этом случае пациент либо переводился в больницу им. Боткина, либо лечился у нас изолированно. Но полностью мы такими больными не занимались. Малого того, COVID-19 это не просто инфекционное заболевание, а инфекционное заболевание, которое требует определенного санэпидрежима. То есть, разделение на «чистых» и «грязных», определенной одежды персонала. Всему пришлось учиться. Мало того, для всего мира и для нас это новое неизвестное заболевание, в лечении которого весь мир шел буквально на ощупь. Мы читали, учились, применяли новые методики.



Что было особенно трудно на пике заболеваемости?



- Самое трудно, пожалуй, это тяжелые пациенты, которых очень хотелось вылечить. Их было много, и уделить каждому много внимания было самым трудным.



Что вы можете сказать о работе своих коллег в это трудное время?

- Врачам хочу сказать только слова благодарности. Люди пришли даже из других учреждений, перевелись из других отделений - потому что потребность велика во врачах-пульмонологах, терапевтах и реаниматологах. Никто не ушел. Работали с максимальной отдачей. И до сих пор, если нудно, доктора задерживается для того, чтобы оформить документацию. Поэтому - только слова благодарности своим коллегам могу сказать.



Как вы обеспечивали безопасность медицинских работников в этот сложный период?

- Разделение зон - прежде всего, и соответствующая форма одежды. Но здесь нам очень сильно помогал департамент, нас обеспечивали полностью. Были большие трудности с закупкой СИЗов, но нам помог департамент. Буквально с первого дня у нас весь персонал ходил в средствах защиты. Мы дефицита не испытывали. Нас не бросали. Была и гуманитарная помощь, и закупки. И хватает до сегодняшнего дня.



Не секрет, что в первые дни, когда пульмонологическое отделение перепрофилировали под ковид, уволились все медсестры и санитарки. Как вы справились с ситуацией?

- На их место пришли другие, и я еще раз говорю спасибо им за это большое. И порою сестринскую и санитарскую работу выполняли доктора - к сожалению, такой момент был вначале. Сейчас все освоились, все поняли, что это за патология, что если ты все правильно делаешь, то риск заболеть - минимальный. Это прошло без потерь.



Какая, на ваш взгляд, ситуация сейчас? Стало ли спокойнее?



- Сегодняшняя ситуация - стабильная. Мы наблюдаем стабильное количество больных и у нас, и в больнице им. Боткина. Стало легче в том плане, что пациентов стало гораздо меньше. Но количество тяжелых пациентов - сохраняется. А нашей больнице вменено принимать именно тяжелых пациентов, с определенным насыщением крови кислородом, и даже среди них поток уменьшился. Но выделяются те, которые требуют реанимационных мероприятий. Поток реанимационных больных, к сожалению, пока не уменьшается.



Кто особенно в группе риска?

- В основном, это все-таки люди пожилые, за 60 лет и старше, и люди, имеющие тяжелую сопутствующую патологию - ожирение, сахарный диабет, заболевания сердечнососудистой системы. Ожирение это вообще бич в данной патологии. Люди с ожирением болеют очень тяжело.



Что для вас - как для доктора и как для человека - было особенным стрессом?

- Это первый этап, когда нужно было очень быстро, буквально в десять дней, переоборудовать половину корпуса, и не просто переоборудовать, но еще и оснастить койки кислородом. Это было самое страшное и трудное, потому что это нужно было делать очень быстро - боялись не успеть, а уже будут поступать пациенты, требующие кислородной поддержки. Но я хочу выразить особую благодарность Ивану Александровичу Залогину, потому что он был здесь вместе с нашим коллективом, помогал во всем, и мы работали и днем, и ночью. И мы успели. И пациенты поступили уже в полностью оборудованный корпус.



Какое будущее наших отношений с коронавирусом вы видите?

- Полагаю, что он с нами останется. Но сформируется иммунная прослойка населения, и все-таки такого кошмара, когда был вал пациентов, я полагаю, не будет. Наверное, будет так же как гриппом. Будут сезонные обострения, будут и тяжелые больные, но такого страшного потока, скорее всего, не будет.



Все говорят о второй волне. Как вы думаете, она будет?

- Вторая волна всегда бывает, но она бывает меньше - не такая «высокая», и не такая страшная, не такая все смывающая на своем пути.



Что вы почувствовали, когда узнали, что награждены орденом Пирогова?

Боже мой! Какой кошмар! За что? Я этого, честное слово, не стою - потому что работали все. И награждать надо коллектив - за работу, за стойкость, за верность профессии.



Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет с наградой Инессу Гагину и желает побед в нелегком труде.





Елена Литинская

10 августа 2020 года



