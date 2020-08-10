Сегодня в Орле начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей Поэтому горячей воды в домах орловцев не будет две недели.





Отключение коснется только тех потребителей, которые обслуживаются Орловской ТЭЦ. До 24 августа специалисты проверят качество выполненных летом ремонтов трубопроводов и протестируют теплоэнергетический комплекс Орла на готовность к зиме. При обнаружении утечек горожан просят сообщать об этом оперативному диспетчеру по тел. 55-29-74.





Татьяна Напольских

10 августа 2020 года



