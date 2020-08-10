11 августа в Орле не будет ходить троллейбус Контактную сеть отключат в связи с выпиловкой сухих деревьев.





В связи с проведением работ по сносу сухих деревьев, 11 августа с 9:00 до 12:00 будет введено ограничение движения транспортных средств по ул. Московской (в районе дома №114а). В связи с этим планируется отключение линии электропередач наружного освещения и наружной контактной сети троллейбусов.

12 августа с 9:00 до 12:00 работы пройдут на ул. Красина, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



