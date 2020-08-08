Сегодня Мценский район принимает межрегиональный слет дельтапланеристов

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Сегодня Мценский район принимает межрегиональный слет дельтапланеристовВ этом году из-за пандемии коронавируса масштаб соревнований несколько меньше, чем ранее. Тем не менее, к нам в регион приедут более 100 участников из 14 регионов России.
Спортивная часть слета включает в себя серию упражнений, среди которых «посадка на палубу», «бомбометание», «воздушный бой со змеем». Первые дельтапланы уже с рассветом поднялись в небо.
Фестиваль «МикроДельтОSS» традиционно открытая встреча на природе друзей-единомышленников, владельцев дельталётов, мотодельтапланов и прочей «дельта» техники, и всех тех, кому эта техника интересна.
В рамках фестиваля пройдут выставки «Униформа красной Армии», «Немые свидетели войны...», на которых будут показаны находки с мест боев, а также оригинальные предметы времен Великой Отечественной войны.
Анастасия Дорохова
8 августа 2020 года