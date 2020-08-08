Сегодня Мценский район принимает межрегиональный слет дельтапланеристов

В этом году из-за пандемии коронавируса масштаб соревнований несколько меньше, чем ранее. Тем не менее, к нам в регион приедут более 100 участников из 14 регионов России.

Фестиваль «МикроДельтОSS» традиционно открытая встреча на природе друзей-единомышленников, владельцев дельталётов, мотодельтапланов и прочей «дельта» техники, и всех тех, кому эта техника интересна.



В рамках фестиваля пройдут выставки «Униформа красной Армии», «Немые свидетели войны...», на которых будут показаны находки с мест боев, а также оригинальные предметы времен Великой Отечественной войны.