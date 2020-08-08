Сегодня в нашей стране отмечается день физкультурника В Орле к этому дню приурочены спортивные состязания.





Состязания состоятся на территории стадиона им. Ленина. В программе: пляжный волейбол, спортивное ориентирование, шахматы, армрестлинг, стрельба, стритбол и танцевальный спорт. Начало праздника - 11:00.



Соревнования проводятся по всем введенным в регионе санитарным правилам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и при отсутствии зрителей.





Анастасия Дорохова

8 августа 2020 года



