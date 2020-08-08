Сегодня в нашей стране отмечается день физкультурника

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Сегодня в нашей стране отмечается день физкультурникаВ Орле к этому дню приурочены спортивные состязания.
Состязания состоятся на территории стадиона им. Ленина. В программе: пляжный волейбол, спортивное ориентирование, шахматы, армрестлинг, стрельба, стритбол и танцевальный спорт. Начало праздника - 11:00.
Соревнования проводятся по всем введенным в регионе санитарным правилам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и при отсутствии зрителей.
Анастасия Дорохова
8 августа 2020 года