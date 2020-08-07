Юные орловцы дождались отдыха в детских загородных лагерях Правда, отдохнуть там смогут всего 300 человек. При этом дети и сотрудники учреждений будут находиться на территории безвыездно, а родителям запретят посещения.





Всего три недели осталось до старта нового учебного года. Родители уже приобретают для детей школьную форму и принадлежности. Но накануне Орловский региональный штаб по ситуации с коронавирусом принял решение об открытии с 9 августа детских загородных лагерей. Экстренно готовиться начали все - и дети, и родители, и сотрудники лагерей.



Главным нововведением станет то, что лагерь превратится в обсерватор, и будет закрыт для посещений, в том числе родительских, на 21 день. Именно столько будет длиться единственная летняя смена в «Орловчанке». Санаторий планирует принять 200 детей. Наша съёмочная группа стала последним посетителем перед их заездом. Процедура заезда, кстати, тоже изменится.



Марина Зайцева, главная медсестра детского санатория «Орловчанка»: «При поступлении детей мы измеряем температуру, дети приезжают в масках и перчатках. Около ворот мы обрабатываем перчатки и сумки, с которыми они приехали. Далее дети проходят на территорию на второй пункт. Там доктор проверит все документы, проверим детей на наличие кожных заболеваний, педикулёза и так далее».

И только потом дети снимут маски и перчатки, повторно обработают руки и вещи антисептиком, и заселятся в спальный корпус. Жить в комнатах ребята будут по 2-3 человека. Практически все занятия планируется проводить на свежем воздухе. Контакт между отрядами сведут к минимуму. Для соблюдения социальной дистанции территорию зонировали.



Алла Толубеева, заместитель гендиректора детского санатория «Орловчанка» по воспитательной работе: «Многие дети спрашивают, будут ли дискотеки. Да, они будут, но мы на них тоже будем соблюдать меры профилактики и социальную дистанцию, но сделаем это в игровой форме. Как именно это будет, пока не расскажу».

Фактически «Орловчанка» сейчас является зоной, чистой от коронавируса. Все сотрудники сдали тесты - инфекцию ни у кого не выявили. В каждом помещении - бактерицидные рециркуляторы. Контроль температуры - ежедневно. Перчатки и маски для сотрудников - обязательны. Для детей и вожатых - нет.



Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «Сотовые телефоны - это тоже определённый момент, связанный с ковидом. В этом году мы заберём у детей телефоны на ответственное хранение, потому что мы не сможем их обрабатывать каждый раз и не сможем проконтролировать, когда дети, воспользовавшись телефоном и не вымыв руки, сядут за стол. И соответственно, есть определённая угроза. Будем выдавать телефоны на 2 часа в день, дети смогут связаться с родителями».

15 августа детей примет ещё один загородный центр – «Юбилейный». Смена будет короче - 14 дней. Там отдохнут 120 детей.





Антон Киселёв

7 августа 2020 года



