Орловским инвалидам до 60 лет разрешат выходить с территории соцучреждений, где они проживают Сделать это они смогут начиная с 17 августа.





С 17 августа инвалидам не старше 60 лет, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области, разрешено выходить за пределы территории учреждений при условии обеспечения руководителями учреждений следующих условий:



- наличие средств индивидуальной защиты;

- соблюдение социальной дистанции;

- сопровождение протестированного сотрудника, не задействованного в текущей 14-дневной смене;

- ограничение контактов с основным контингентом проживающих с последующим контролем за их состоянием здоровья.



Решение было принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Контроль за исполнением решения возложен на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 августа 2020 года



