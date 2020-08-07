Орловским инвалидам до 60 лет разрешат выходить с территории соцучреждений, где они проживают

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Орловским инвалидам до 60 лет разрешат выходить с территории соцучреждений, где они проживаютСделать это они смогут начиная с 17 августа.
С 17 августа инвалидам не старше 60 лет, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области, разрешено выходить за пределы территории учреждений при условии обеспечения руководителями учреждений следующих условий:
- наличие средств индивидуальной защиты;
- соблюдение социальной дистанции;
- сопровождение протестированного сотрудника, не задействованного в текущей 14-дневной смене;
- ограничение контактов с основным контингентом проживающих с последующим контролем за их состоянием здоровья.
Решение было принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Контроль за исполнением решения возложен на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
7 августа 2020 года