Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Новосильском районе земле предали останки 103 красноармейцев. Личности трех из них удалось установить.



- От недобросовестных застройщиков пострадали 1232 человека. Проблемой дольщиков займется межведомственная рабочая группа.



- «Орловчанка» готова к приёму отдыхающих. Чем запомнится единственная смена этого года?



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Вести-Орёл

7 августа 2020 года



