Количество заболевших коронавирусом в Орловской области продолжает увеличиваться За сутки умер один человек.





5923 случаев COVID-19, выздоровело 4618 человек, 94 – умерло.

По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса Стопкоронавирус.рф , в Орловской области на 8 августа выявленослучаев COVID-19, выздоровелочеловек,– умерло. За минувшие сутки выявлено 38 заболевших, 56 – выздоровело, один человек скончался.







Орловское Информбюро

8 августа 2020 года



