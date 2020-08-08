По мосту Дружбы в Орле снова ходят маршрутки В связи с открытием моста Дружбы после капитального ремонта с этой субботы возобновляется движение автобусных маршрутов №3 и №25, сообщили в администрации Орла.





Маршрут №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» будет осуществлять движение по улицам Ливенской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Лескова, Наугорскому шоссе. Маршрут №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет курсировать по улицам Ливенской, Молдавской, Ростовской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Октябрьской, Приборостроительной, Матвеева, Игнатова, Цветаева. По данным онлайн-сервиса bus57.ru на 12 часов, в Орле работали три автобуса 25 маршрута. Маршрут №3 на сервисе не отображался.





Орловское Информбюро

8 августа 2020 года



