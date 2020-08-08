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По мосту Дружбы в Орле снова ходят маршрутки

В связи с открытием моста Дружбы после капитального ремонта с этой субботы возобновляется движение автобусных маршрутов №3 и №25, сообщили в администрации Орла.


  • Маршрут №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» будет осуществлять движение по улицам Ливенской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Лескова, Наугорскому шоссе.
 
  • Маршрут №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет курсировать по улицам Ливенской, Молдавской, Ростовской, 1-й Курской, 5 Августа, Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, Брестской (обратно — Тургенева), Полесской, Октябрьской, Приборостроительной, Матвеева, Игнатова, Цветаева.
 
По данным онлайн-сервиса bus57.ru на 12 часов, в Орле работали три автобуса 25 маршрута. Маршрут №3 на сервисе не отображался.



Орловское Информбюро
8 августа 2020 года
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