В Орле на стадионе им. Ленина проходит спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника В программе: турниры по шахматам и шашкам, преодоление спортивного лабиринта.





В рамках праздника состоялись игры чемпионата области по пляжному волейболу. Показательные тренировки провели боксеры и скипперы. Также любители спортивной скакалки получили официальный документ о регистрации федерации.

День физкультурника в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В 2020 году дата приходится на 8 августа.

Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.



История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.









Анастасия Дорохова

8 августа 2020 года



