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В Орле на стадионе им. Ленина проходит спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника

В программе: турниры по шахматам и шашкам, преодоление спортивного лабиринта.


В рамках праздника состоялись игры чемпионата области по пляжному волейболу. Показательные тренировки провели боксеры и скипперы. 
 
Также любители спортивной скакалки получили официальный документ о регистрации федерации.

День физкультурника в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В 2020 году дата приходится на 8 августа.
 
Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.

История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.

 

 



Анастасия Дорохова
8 августа 2020 года
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