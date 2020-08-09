Коронавирус: в Орловской области 43 новых случая заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5966 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 9 августа выявлено 43 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1239. Выздоровели – 4633. Умерло - 94.







Более 241 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 241 925 человек», — говорится в сообщении. Всего в России, по данным ведомства, проведено более 30,6 млн тестов на выявление инфекции. За сутки проведено 298 тыс. тестирований.





Орловское Информбюро

9 августа 2020 года



